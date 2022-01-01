Каталог компаний
Goibibo
Goibibo Зарплаты

Зарплата Goibibo варьируется от $11,854 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $65,444 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Goibibo. Последнее обновление: 10/16/2025

Инженер-программист
Median $15.6K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый дизайнер
$11.9K
Продуктовый менеджер
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Менеджер по разработке ПО
$65.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Goibibo — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $65,444. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Goibibo составляет $38,255.

Другие ресурсы