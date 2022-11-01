GoBolt Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата GoBolt варьируется от $29,804 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $132,184 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GoBolt. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Median $88.3K
Обслуживание клиентов
$29.8K
Аналитик данных
$90.5K

Менеджер по разработке ПО
$132K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в GoBolt — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $132,184. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GoBolt составляет $89,390.

