Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в GOAT составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GOAT. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
GOAT
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Общая сумма в год
$150K
Уровень
hidden
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в GOAT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В GOAT Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в GOAT in United States составляет $215,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GOAT для позиции Инженер-программист in United States составляет $150,000.

