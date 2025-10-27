Каталог компаний
Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in United States в GOAT составляет от $97.2K до $138K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GOAT. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

$110K - $131K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$97.2K$110K$131K$138K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В GOAT Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в GOAT in United States составляет $138,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GOAT для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $97,200.

