GOAT
GOAT Бухгалтер Зарплаты

Средняя общая компенсация Бухгалтер in United States в GOAT составляет от $58.7K до $82.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GOAT. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

$63.5K - $73.8K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В GOAT Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в GOAT in United States составляет $82,110 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GOAT для позиции Бухгалтер in United States составляет $58,650.

