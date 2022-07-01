Glowforge Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Glowforge варьируется от $161,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $447,225 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Glowforge. Последнее обновление: 10/19/2025

Инженер-программист
Median $161K
Маркетинг
$192K
Инженер-механик
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый менеджер
$447K
Менеджер проектов
$169K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Glowforge — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $447,225. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Glowforge составляет $192,135.

Другие ресурсы