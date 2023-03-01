Каталог компаний
Globus Medical
Globus Medical Зарплаты

Зарплата Globus Medical варьируется от $68,340 общей компенсации в год для Биомедицинский инженер в нижнем диапазоне до $203,010 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Globus Medical. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $110K
Биомедицинский инженер
$68.3K
Инженер-механик
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый менеджер
$179K
Менеджер проектов
$166K
Технический менеджер программ
$203K
Самая высокооплачиваемая позиция в Globus Medical — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $203,010. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Globus Medical составляет $144,851.

