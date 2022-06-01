Каталог компаний
GLOBO
GLOBO Зарплаты

Зарплата GLOBO варьируется от $11,613 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $120,600 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GLOBO. Последнее обновление: 9/10/2025

Инженер-программист
Median $29.8K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
$99.5K
Продуктовый дизайнер
$11.6K

Продуктовый менеджер
$60.1K
Менеджер по разработке ПО
$106K
Технический менеджер программ
$121K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в GLOBO — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $120,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GLOBO составляет $79,788.

