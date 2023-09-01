Каталог компаний
Global Зарплаты

Зарплата Global варьируется от $10,854 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $110,090 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Global. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $99.6K
Бизнес-аналитик
$17.2K
ИТ-специалист
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Маркетинговые операции
$26.1K
Продуктовый дизайнер
$10.9K
Рекрутер
$99.7K
Менеджер по разработке ПО
$110K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Global — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $110,090. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Global составляет $46,518.

