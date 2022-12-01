Glean Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Glean варьируется от $62,409 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $1,054,700 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Glean. Последнее обновление: 8/28/2025

Инженер-программист
Median $110K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $340K
Специалист по данным
$261K

Рекрутер
$86.1K
Продажи
$289K
Инженер по продажам
$230K
Менеджер по разработке ПО
$1.05M
Архитектор решений
$62.4K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Glean Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Glean — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $1,054,700. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Glean составляет $245,692.

