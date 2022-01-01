Gilead Sciences Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Gilead Sciences варьируется от $89,550 общей компенсации в год для Венчурный капиталист в нижнем диапазоне до $349,238 для Корпоративное развитие в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Gilead Sciences. Последнее обновление: 9/1/2025

Инженер-программист
Median $140K
Специалист по данным
Median $223K
Финансовый аналитик
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Менеджер программ
Median $212K
Менеджер проектов
Median $178K
Бизнес-аналитик
Median $263K
ИТ-специалист
Median $220K
Продуктовый менеджер
Median $170K
Менеджер по разработке ПО
Median $295K
Биомедицинский инженер
$151K
Корпоративное развитие
$349K
Менеджер по работе с данными
$208K
Юридический отдел
$291K
Консультант по управлению
$156K
Маркетинговые операции
$141K
Продуктовый дизайнер
$203K
Менеджер продуктового дизайна
$182K
Аналитик кибербезопасности
$182K
Архитектор решений
$254K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
$244K
Венчурный капиталист
$89.6K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Gilead Sciences RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Gilead Sciences — Корпоративное развитие at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $349,238. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gilead Sciences составляет $208,035.

