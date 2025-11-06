Каталог компаний
Gigamon
Gigamon Программный инженер Зарплаты в Chennai Metropolitan Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Chennai Metropolitan Area в Gigamon составляет ₹2.63M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gigamon. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Общая сумма в год
₹2.63M
Уровень
hidden
Оклад
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹266K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Gigamon?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Gigamon in Chennai Metropolitan Area составляет ₹4,858,576 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gigamon для позиции Программный инженер in Chennai Metropolitan Area составляет ₹1,458,096.

