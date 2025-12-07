Каталог компаний
Gibson
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Проектный менеджер

  • Все зарплаты Проектный менеджер

Gibson Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in Kuwait в Gibson составляет от KWD 22.9K до KWD 32.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gibson. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Проектный менеджер заявок в Gibson чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Gibson?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Проектный менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Gibson in Kuwait составляет KWD 32,497 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gibson для позиции Проектный менеджер in Kuwait составляет KWD 22,858.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Gibson не найдены

Похожие компании

  • Flipkart
  • Spotify
  • Roblox
  • Airbnb
  • Square
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gibson/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.