GFT Group Программный инженер Зарплаты в Warsaw Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Warsaw Metropolitan Area в GFT Group составляет PLN 167K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 174K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GFT Group. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
(Начальный уровень)
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в GFT Group?

Включенные должности

Backend-разработчик

Salesforce-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в GFT Group in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 280,350 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GFT Group для позиции Программный инженер in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 174,198.

