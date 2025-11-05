Каталог компаний
GFT Group Программный инженер Зарплаты в Poland

Компенсация Программный инженер in Poland в GFT Group составляет от PLN 129K за year для Software Engineer до PLN 174K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 160K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GFT Group. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в GFT Group?

Включенные должности

Backend-разработчик

Salesforce-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в GFT Group in Poland составляет PLN 209,124 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GFT Group для позиции Программный инженер in Poland составляет PLN 160,414.

Другие ресурсы