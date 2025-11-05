Компенсация Программный инженер in Italy в GFT Group составляет от €26K за year для Junior Software Engineer до €29.7K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Italy составляет €27.1K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GFT Group. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
