Компенсация Программный инженер in Greater Sao Paulo в GFT Group составляет от R$103K за year для Software Engineer до R$170K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Sao Paulo составляет R$143K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GFT Group. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
(Начальный уровень)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в GFT Group in Greater Sao Paulo составляет R$192,934 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GFT Group для позиции Программный инженер in Greater Sao Paulo составляет R$139,918.

