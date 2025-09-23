Каталог компаний
Getinge
Медианный компенсационный пакет Биомедицинский инженер in United States в Getinge составляет $86.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Getinge. Последнее обновление: 9/23/2025

Медианный пакет
company icon
Getinge
Test Engineer
Merrimack, NH
Общая сумма в год
$86.2K
Уровень
L2
Оклад
$86.2K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Getinge?

$160K

Часто задаваемые вопросы

Kõrgeima palgaga Биомедицинский инженер ametikoha palgapakett ettevõttes Getinge in United States on aastase kogutasuga $91,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Getinge Биомедицинский инженер ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $78,000.

