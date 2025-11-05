Каталог компаний
  • Зарплаты
  Все зарплаты Консультант по управлению

  India

  • India

GEP Worldwide Консультант по управлению Зарплаты в India

Медианный компенсационный пакет Консультант по управлению in India в GEP Worldwide составляет ₹1.34M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GEP Worldwide. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Общая сумма в год
₹1.34M
Уровень
L2
Оклад
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹154K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в GEP Worldwide?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Консультант по управлению в GEP Worldwide in India составляет ₹2,540,295 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GEP Worldwide для позиции Консультант по управлению in India составляет ₹1,321,292.

