Genuine Parts
Genuine Parts Зарплаты

Зарплата Genuine Parts варьируется от $51,131 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $203,975 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Genuine Parts. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $100K

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $185K
Обслуживание клиентов
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ИТ-специалист
$67.8K
Юридический отдел
$169K
Маркетинг
$154K
Продуктовый дизайнер
$80.4K
Рекрутер
$112K
Архитектор решений
$204K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Genuine Parts — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $203,975. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Genuine Parts составляет $112,200.

