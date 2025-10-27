Каталог компаний
Genesys
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

Genesys Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in Canada в Genesys составляет CA$272K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Genesys. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Общая сумма в год
CA$272K
Уровень
-
Оклад
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$54.3K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
18 Лет
Какие карьерные уровни в Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Genesys in Canada составляет CA$204,196 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Genesys для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$204,196.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Genesys не найдены

Похожие компании

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Все компании ➜

Другие ресурсы