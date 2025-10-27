Каталог компаний
Genesys
Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Genesys составляет $230K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $231K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Genesys. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Посмотреть 3 Больше уровней
Какие карьерные уровни в Genesys?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Genesys in United States составляет $380,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Genesys для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $205,000.

