Genesys
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Genesys Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в Genesys составляет от $92.4K за year для L1 до $181K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $140K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Genesys. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Associate Software Engineer(Начальный уровень)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Genesys?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Genesys in United States составляет $237,300 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Genesys для позиции Инженер-программист in United States составляет $136,600.

Другие ресурсы