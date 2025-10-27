Компенсация Инженер-программист in United States в Genesys составляет от $92.4K за year для L1 до $181K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $140K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Genesys. Последнее обновление: 10/27/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
