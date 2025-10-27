Компенсация Продуктовый менеджер in United States в Genesys составляет от $163K за year для L2 до $292K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $205K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Genesys. Последнее обновление: 10/27/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
