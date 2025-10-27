Каталог компаний
Genesys
Компенсация Продуктовый дизайнер in Ireland в Genesys составляет от €46.3K за year для L1 до €56.2K за year для L2. Медианный yearный компенсационный пакет in Ireland составляет €47.7K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Какие карьерные уровни в Genesys?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый дизайнер в Genesys in Ireland составляет €120,596 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Genesys для позиции Продуктовый дизайнер in Ireland составляет €52,350.

