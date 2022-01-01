Каталог компаний
General Motors
    • О компании

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Веб-сайт
    1908
    Год основания
    155,000
    Количество сотрудников
    $10B+
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

