General Dynamics Information Technology Зарплаты

Зарплата General Dynamics Information Technology варьируется от $75,000 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $164,175 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников General Dynamics Information Technology. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $112K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Системный инженер

ИТ-специалист
Median $155K
Аналитик кибербезопасности
Median $75K

Специалист по данным
Median $143K
Архитектор решений
Median $133K
Бизнес-аналитик
Median $91K
Аналитик данных
Median $100K
Менеджер по разработке ПО
Median $146K
Консультант по управлению
$152K
Продуктовый менеджер
$91.5K
Менеджер проектов
$117K
Рекрутер
$98.9K
Технический менеджер программ
$164K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в General Dynamics Information Technology — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $164,175. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в General Dynamics Information Technology составляет $117,300.

