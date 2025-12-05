Каталог компаний
Garmin
Garmin Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в Garmin составляет от $91.9K за year для Software Engineer I до $209K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $95.3K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Garmin. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Garmin?

Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

Системный инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Garmin in United States составляет $208,930 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Garmin для позиции Программный инженер in United States составляет $92,500.

