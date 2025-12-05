Каталог компаний
Средняя общая компенсация Обслуживание клиентов in Taiwan в Garmin составляет от NT$2.28M до NT$3.31M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Garmin. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Garmin?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в Garmin in Taiwan составляет NT$3,314,881 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Garmin для позиции Обслуживание клиентов in Taiwan составляет NT$2,275,469.

