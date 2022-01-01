Справочник компаний
Garmin
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Garmin Зарплаты

Диапазон зарплат Garmin варьируется от $3,575 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $258,700 для Специалист по данным на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Garmin. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер производственного программного обеспечения

Сетевой инженер

Системный инженер

Инженер по аппаратному обеспечению
Median $113K

Инженер встраиваемого оборудования

Инженер-механик
Median $55.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Дизайнер продукта
Median $86K
Руководитель проекта
Median $110K
Бизнес-аналитик
Median $91K
Развитие бизнеса
$65.7K
Руководитель аппарата
$201K
Служба поддержки клиентов
$91.3K
Руководитель отдела науки о данных
$166K
Специалист по данным
$259K
Электроинженер
$64.8K
Финансовый аналитик
$56.7K
Отдел кадров
$3.6K
Промышленный дизайнер
$71.6K
Специалист по информационным технологиям
$69.1K
Менеджер по продукту
$96.5K
Аналитик по кибербезопасности
$75.4K
Технический руководитель программы
$127K
Технический писатель
$56.7K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Garmin में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Специалист по данным at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $258,700 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Garmin में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $91,000 है।

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Garmin

Связанные компании

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы