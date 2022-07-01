Каталог компаний
Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Зарплаты

Зарплата Gagen MacDonald варьируется от $34,825 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $149,250 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Gagen MacDonald. Последнее обновление: 10/16/2025

Консультант по управлению
$149K
Продуктовый менеджер
$34.8K
Архитектор решений
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Самая высокооплачиваемая позиция в Gagen MacDonald — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $149,250. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gagen MacDonald составляет $59,700.

