G-Research Инженер-программист Зарплаты в Greater Dallas Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Dallas Area в G-Research составляет $120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах G-Research. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
Общая сумма в год
$120K
Уровень
L1
Оклад
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в G-Research?

$160K

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в G-Research in Greater Dallas Area составляет $180,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в G-Research для позиции Инженер-программист in Greater Dallas Area составляет $115,000.

