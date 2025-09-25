Каталог компаний
fuseproject
  • Зарплаты
  • Промышленный дизайнер

  • Все зарплаты Промышленный дизайнер

fuseproject Промышленный дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Промышленный дизайнер in United States в fuseproject составляет $135K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах fuseproject. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$135K
Уровень
L4
Оклад
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в fuseproject?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Промышленный дизайнер в fuseproject in United States составляет $149,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в fuseproject для позиции Промышленный дизайнер in United States составляет $135,000.

