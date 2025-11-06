Каталог компаний
Fundrise
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Northern Virginia Washington DC

Fundrise Программный инженер Зарплаты в Northern Virginia Washington DC

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Northern Virginia Washington DC в Fundrise составляет $197K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fundrise. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Общая сумма в год
$197K
Уровень
Senior
Оклад
$159K
Stock (/yr)
$27K
Бонус
$11K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Fundrise in Northern Virginia Washington DC составляет $225,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fundrise для позиции Программный инженер in Northern Virginia Washington DC составляет $177,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fundrise не найдены

Похожие компании

  • CrowdStreet
  • Vanguard
  • Farmers Insurance
  • Juniper Square
  • GEICO
  • Все компании ➜

Другие ресурсы