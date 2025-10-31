Каталог компаний
Funding Circle
Funding Circle Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United Kingdom в Funding Circle составляет £122K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Funding Circle. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£122K
Уровень
L4
Оклад
£107K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£14.4K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
25 Лет
Какие карьерные уровни в Funding Circle?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Funding Circle in United Kingdom составляет £150,759 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Funding Circle для позиции Менеджер по разработке ПО in United Kingdom составляет £121,526.

Другие ресурсы