FullStory Full-Stack разработчик Зарплаты в Atlanta Area

Компенсация Full-Stack разработчик in Atlanta Area в FullStory составляет от $171K за year для Level 20 до $228K за year для Level 40. Медианный yearный компенсационный пакет in Atlanta Area составляет $199K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах FullStory. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Level 20
(Начальный уровень)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В FullStory Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в FullStory in Atlanta Area составляет $276,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в FullStory для позиции Full-Stack разработчик in Atlanta Area составляет $172,000.

