Каталог компаний
Fujitsu
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Fujitsu Зарплаты

Зарплата Fujitsu варьируется от $14,141 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $211,050 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fujitsu. Последнее обновление: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $129K

Сетевой инженер

Продукт-менеджер
Median $175K
Менеджер бизнес-операций
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Бизнес-аналитик
$20.6K
Развитие бизнеса
$168K
Обслуживание клиентов
$15.6K
Аналитик данных
$74.2K
Менеджер по анализу данных
$125K
Дата-сайентист
$58.8K
Менеджер по объектам
$40.6K
Финансовый аналитик
$68.5K
Инженер по аппаратному обеспечению
$145K
IT-специалист
$62.4K
Консультант по управлению
$55K
Маркетинг
$67.6K
Продукт-дизайнер
$14.1K
Программный менеджер
$67.1K
Проектный менеджер
$48.6K
Продажи
$211K
Поддержка продаж
$47.6K
Аналитик по кибербезопасности
$17.5K
Архитектор решений
$26.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Fujitsu — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $211,050. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fujitsu составляет $60,617.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fujitsu не найдены

Похожие компании

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.