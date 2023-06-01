Справочник компаний
Friendship Place
    • О компании

    A company dedicated to ending homelessness and rebuilding lives in the DC region since 1991. They are a leader in the national fight against homelessness and accept donations via text message.

    https://friendshipplace.org
    Веб-сайт
    1991
    Год основания
    126
    Количество сотрудников
    Штаб-квартира

