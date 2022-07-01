Fresha Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Fresha варьируется от $64,118 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $236,500 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fresha. Последнее обновление: 10/18/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Инженер-программист
Median $127K
Маркетинг
$64.1K
Продуктовый менеджер
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Рекрутер
$92.8K
Продажи
$103K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Fresha — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fresha составляет $102,900.

Другие ресурсы