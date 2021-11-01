Каталог компаний
Fresenius
Fresenius Зарплаты

Зарплата Fresenius варьируется от $75,170 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $213,925 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fresenius. Последнее обновление: 10/18/2025

Инженер-механик
$89.6K
Продуктовый менеджер
$156K
Менеджер проектов
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер-программист
$75.2K
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Fresenius — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $213,925. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fresenius составляет $122,663.

