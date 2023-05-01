Каталог компаний
FreeWire Technologies
FreeWire Technologies Зарплаты

Зарплата FreeWire Technologies варьируется от $77,610 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $181,090 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников FreeWire Technologies. Последнее обновление: 10/18/2025

Инженер-программист
Median $180K
Управление персоналом
$77.6K
Инженер-механик
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый менеджер
$181K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в FreeWire Technologies — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $181,090. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в FreeWire Technologies составляет $156,330.

