Freeman Зарплаты

Зарплата Freeman варьируется от $74,772 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $127,360 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Freeman. Последнее обновление: 10/18/2025

Обслуживание клиентов
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Продуктовый дизайнер
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Продажи
$74.8K
Инженер-программист
$127K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Freeman — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $127,360. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Freeman составляет $110,550.

Другие ресурсы