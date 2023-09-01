Каталог компаний
Framer
Framer Зарплаты

Зарплата Framer варьируется от $141,344 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $152,335 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Framer. Последнее обновление: 11/24/2025

Программный инженер
Median $141K
Развитие бизнеса
$152K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Framer — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $152,335. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Framer составляет $146,839.

