FPL Зарплаты

Зарплата FPL варьируется от $64,675 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $160,800 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников FPL. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Инженер-программист
Median $67.6K

Фулстек-разработчик

Бизнес-аналитик
$111K
Инженер по управлению
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Специалист по данным
$64.7K
ИТ-специалист
$103K
Менеджер проектов
$161K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в FPL — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $160,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в FPL составляет $86,915.

Другие ресурсы