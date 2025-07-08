Каталог компаний
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Зарплаты

Зарплата Four Seasons Hotel варьируется от $40,300 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $104,520 для Административный помощник в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Four Seasons Hotel. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Бухгалтер
Median $63K
Административный помощник
$105K
Обслуживание клиентов
$40.3K

Менеджер по работе с данными
$85.5K
Маркетинг
$74.6K
Продуктовый дизайнер
$43K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Four Seasons Hotel — Административный помощник at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $104,520. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Four Seasons Hotel составляет $68,813.

