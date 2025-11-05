Компенсация Менеджер по разработке ПО in San Francisco Bay Area в Fortinet составляет от $180K за year для P1 до $399K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $286K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$180K
$163K
$17.5K
$0
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)