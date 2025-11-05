Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Vancouver в Fortinet составляет от CA$275K за year для P3 до CA$396K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Vancouver составляет CA$281K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)