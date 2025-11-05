Каталог компаний
Fortinet
Компенсация Программный инженер in Tel Aviv Metropolitan Area в Fortinet составляет от ₪501K за year для P3 до ₪509K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in Tel Aviv Metropolitan Area составляет ₪509K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
Software Engineer 1(Начальный уровень)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

QA-инженер

Продакшн-инженер

DevOps-инженер

Веб-разработчик

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Fortinet in Tel Aviv Metropolitan Area составляет ₪645,747 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Fortinet для позиции Программный инженер in Tel Aviv Metropolitan Area составляет ₪575,131.

