Компенсация Программный инженер in New York City Area в Fortinet составляет $114K за year для P2. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $128K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$114K
$101K
$13.5K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
