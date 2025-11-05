Компенсация Программный инженер in Israel в Fortinet составляет от ₪496K за year для P3 до ₪825K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in Israel составляет ₪509K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Fortinet. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪496K
₪415K
₪81K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
